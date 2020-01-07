Число инвесторов на рынке форекс в Беларуси в 2019 году удвоилось

Такой прогноз сделал старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в ходе онлайн-конференции «Итоги 2019 года, перспективы белорусской экономики и валютного рынка», пишет select.by





Он также сообщил, что за три квартала 2019 года компаниями было инициировано 2,8 млн, операций, в результате которых было открыто позиций на 41,5 млрд. долларов. При этом маржинальное обеспечение клиентов на 1 октября текущего года составило 12,3 млн. долларов.





Вадим Иосуб особо подчеркнул защищенность клиентов белорусских компаний, которая обеспечена подробной отчетностью этих компаний, строгими требованиями к их финансовой устойчивости и наличием гарантийного фонда. Данный фонд составляет 1,5 млн. долларов, а размер обеспечительного капитала превышает 3 млн. долларов.



