Число инвесторов на рынке форекс в Беларуси в 2019 году удвоилось
Количество клиентов белорусских форекс-компаний в текущем году вырастет более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом и превысит 25 тыс. человек.
Такой прогноз сделал старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в ходе онлайн-конференции «Итоги 2019 года, перспективы белорусской экономики и валютного рынка», пишет select.by
Он также сообщил, что за три квартала 2019 года компаниями было инициировано 2,8 млн, операций, в результате которых было открыто позиций на 41,5 млрд. долларов. При этом маржинальное обеспечение клиентов на 1 октября текущего года составило 12,3 млн. долларов.
Вадим Иосуб особо подчеркнул защищенность клиентов белорусских компаний, которая обеспечена подробной отчетностью этих компаний, строгими требованиями к их финансовой устойчивости и наличием гарантийного фонда. Данный фонд составляет 1,5 млн. долларов, а размер обеспечительного капитала превышает 3 млн. долларов.
Работа на рынке форекс в Беларуси доступна не только физическим лицам. С 9 декабря банковская форекс-площадка МТБанка (MTBankFX) начала предоставлять услуги по выходу на этот рынок юридическим лицам РБ.
Им стали доступны более 500 торговых инструментов, две платформы, ввод и вывод денежных средств без комиссий, профессиональные консультации менеджеров площадки, бесплатное очное и дистанционное обучение.
Таким образом белорусские предприятия, как подчеркнули в МТБанке, получают возможность вкладывать свободные средства с более высокой доходностью, чем это позволяют обычные инструменты, доступные им в Беларуси. При этом надо иметь в виду, что доходы, полученные от подобных операций, облагаются налогом как внереализационные доходы.
МТБанк не взымает комиссию за пополнение и снятие денежных средств, направляемых на инвестиции, которые в случае необходимости можно беспрепятственно вернуть в оборот. Никаких ограничений по срокам сделок нет, их выбирают сами инвесторы
Юридические лица могут проводить операции на рынке форекс самостоятельно, или привлекать для помощи профессиональных трейдеров, обладающих необходимыми знаниями.
09:55 07/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.