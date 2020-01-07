Директор по маркетингу и общим делам порта Артурас Друнгилас прогнозирует, что в этом году погрузки также незначительно сократятся. «Результат обусловлен истечением во второй половине года договора с белорусского производителя удобрений „Беларуськалий“ с Индией и Китаем. Был промежуток, когда был заключен договор с индийским импортером, и сейчас до сих пор нет договора с Китаем», — сказал BNS Друнгилас.





По предварительным данным, в прошлом году Клайпедский морской порт перевалил 46,22 млн тонн грузов — на 0,8% меньше, чем в 2018 году (46,58 млн тонн), когда был поставлен рекорд погрузок, сообщила дирекция порта.





Друнгилас сказал, что оценивает показатель прошлогодних погрузок как хороший, поскольку в 2019 году ожидалось еще более значительное сокращение. «Я очень хорошо оцениваю (минувший год — BNS), поскольку он был близок к 2018-ому. Мы ожидали снижение результата, поскольку вокруг в регионе порты также сокращали обороты», — сказал Друнгилас.









Он прогнозирует, что в этом году погрузки также сократятся и будут меньше 1,5 млн тонн. «Еще нет контракта с Китаем о сыпучих удобрениях, а они составляют около 20−22% оборота порта. Когда будет этот контракт — ожидается что в марте, но на самом деле, жизнь покажет», — сказал Друнгилас.





«Мы отмечаем стагнацию потребительских товаров в регионе, потребление не растет, мы видим, что оборот контейнеров может сократиться», — добавил он.





По словам А. Друнгиласа, в прошлом году погрузки сыпучих удобрений сократились на 370 тыс. тонн, контейнерные погрузки — на 270 тыс. тонн, погрузки нефтепродуктов — на 580 тыс. тонн. Между тем, погрузки зерна выросли на 1,6 млн тонн, а импорт сжиженного природного газа — почти на 700 тыс. тонн.

