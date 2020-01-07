Что собой представляет автоматизированная система и для чего она нужна?

Списание долгов с банковских счетов в бесспорном порядке по исполнительным документам органов взыскания — это не новинка в Беларуси. Раньше в банк приходили официальные бумажные письма, которые регистрировались как входящая корреспонденция и передавались в соответствующие службы, занимающиеся такими запросами. Ставилась резолюция к исполнению и вручную производился арест нужной суммы на банковском счете для погашения долга. Или сразу производился платеж в адрес структуры, которая этот запрос прислала.





Во всем этом был огромный минус как для органов взыскания, так и для банков, которые были вынуждены вести картотеки не оплаченных в срок расчетных документов.





Автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств значительно упростила весь процесс. Теперь там сформируется специальная база неисполненных денежных обязательств плательщиков. Данные будут брать из направленных в нее платежных требований взыскателей и платежных инструкций плательщиков на перечисление платежей в бюджет. На основании этой информации система автоматически определит общую сумму долгов, очередность исполнения расчетных документов, сформирует и направит в каждый из банков, в которых у плательщика есть счета, электронный документ с данными о неисполненных денежных обязательствах.





На все действия, начиная с обращения взыскателя за доступным остатком на счетах должника до фактического списания денег со счета, будет проходить не больше 15 минут. Кроме того, АИС ИДО позволит исключить случаи многократного взыскания денежных средств со всех счетов плательщиков по одному и тому же обязательству. Еще один плюс — система поможет автоматизировать и унифицировать процесс взыскания в бесспорном порядке денежных средств в банках для разных органов взыскания.





Кстати, погашать долги будут не только из средств на банковских счетах, но и из электронных кошельков.





Кто сможет взыскивать долги с помощью новой системы?

Информацию о долгах могут подавать органы государственного контроля, налоговики, таможенники, Министерство финансов и его территориальные и местные финансовые органы, органы Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, органы принудительного исполнения, структуры, ведущие уголовные процессы и другие государственные органы или уполномоченные должностные лица.









С кого могут взыскивать долги через новую систему?

Задолженность по неисполненным денежным обязательствам могут списывать с банк ских счетов юридических лиц, представительств и других обособленных подразделений юрлиц, организаций, которые не являются юрлицами, а также физлиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.





Проще говоря, если обычный человек перешел дорогу в неположенном месте и не заплатил выписанный за это штраф, то этот долг могут взыскать через банк.





За какие долги будут списывать деньги через систему?

В новой системе меняется только механизм исполнения обязательств, а не перечень обязательств. То есть в настоящий момент будут списываться все те же самые долги, что и раньше. Это может быть и задолженность по подоходному налогу, и невыплаченный штраф, и неуплаченные взносы в ФСЗН.





Как будут работать банки с новой системой?

Если поступила информация о наличии неисполненного денежного обязательства у клиента банка, то АИС ИДО сделает запрос о наличии средств на счетах должника. В банк в электронном виде поступит специальное сообщение с указанием ФИО должника, счетов — эта информация уже есть в базе Нацбанка и Белорусского межбанковского расчетного центра из регулярной отчетности банков, и сумм, подлежащих к взысканию. Банк мгновенно автоматически формирует ответ о доступной сумме на указанных счетах либо о ее отсутствии с одновременным блокированием нужного количества денег на счете. А если на счете в момент запроса денег нет, в любом случае счет будет находиться в «режиме ожидания». И как только на нем появится какая-то сумма, она будет заблокирована в пределах запрошенных средств. Все, что сверх них, будет доступно клиенту. После этого АИС ИДО присылает еще один запрос другого формата на списание доступной суммы со счета. Этот запрос тоже исполняется онлайн в автоматическом режиме.





С какого счета будут списываться деньги в первую очередь, если их в одном банке несколько?

Если неисполненное денежное обязательство плательщика нужно оплатить белорусскими рублями, то в первую очередь деньги будут списывать с текущего банковского счета, на котором деньги хранятся в отечественной валюте. Исключение — те счета, к которым есть доступ с банковской платежной карты. Во вторую очередь — с текущего счета в иностранной валюте, кроме тех, к которым опять-таки есть доступ по банковской карте. В третью очередь деньги попытаются списать с других счетов в банке, с которых бесспорное взыскание предусмотрено законом (за исключением специальных счетов). В последнюю очередь задолженность будут покрывать из средств, имеющихся в электронных кошельках или на текущем банковском счете, к которому привязана банковская карта.





Проще говоря, исполнить неисполненное денежное обязательство плательщика могут за счет средств на зарплатном счете.





Если неисполненное денежное обязательство плательщика нужно оплатить в иностранной валюте, схема точно такая же, только в первую очередь деньги будут списывать с валютного счета, а потом уже со счета в белорусских рублях.





Деньги будут конвертировать в нужную валюту по курсу, действующему в день совершения операции.





Сколько нужно не платить, к примеру, штраф, чтобы деньги списали со счета?

Участники системы будут делать это исходя из своих внутренних процедур по работе с должниками. На стороне банка как-то повлиять на этот процесс нельзя.





Как клиент узнает о списании с его счета?

Требования о списании, поступающие от госорганов, всегда просто исполнялись. Клиент банка получит уведомление как о любой расходной операции. Списание можно будет увидеть и в выписке по счету.









Будет ли у обычных людей доступ к системе?

Непосредственно к самой системе иметь доступ будут только ее прямые участники: банки, ИМНС, ОПИ и другие. Клиенты банка — физические и юридические лица, смогут получать информацию из системы о действующих обременениях, если обратятся в обслуживающий их банк.





При ошибочном списании денег нужно обращаться в банк, в котором их списали?

Банки в этой системе выполняют роль исполнителей. Аннулировать, изменить, отозвать запрос в АИС ИДО может только орган, его инициировавший. Поэтому в банк обращаться по этому поводу не стоит.





Будут ли банки массово предупреждать клиентов о новой системе?

Некоторые банки уже озаботились этим вопросом. К примеру, банк «Дабрабыт» сделал несколько информационных рассылок своим клиентам — юрлицам. На сайте банка также есть информация об этом. Кроме того, там работает специальный экспертный центр для консультаций всех юридических лиц. Он обладает полной информацией о новой системе и предоставляет необходимые сведения клиентам.







