Финляндия избавилась от российской газовой монополии

Дело в том, что с 1 января 2020 года введен в эксплуатацию двунаправленный газопровод Balticconnector между муниципалитетом Инкоо на юге Финляндии и городом Палдиски на севере Эстонии. Он позволит поставлять в Финляндию через Эстонию газ из латвийских хранилищ, полученный, в частности, от Норвегии, пишет «Дело».





"Россия — основной поставщик природного газа балтийским странам и Финляндии и останется им, но задействование хранилищ Латвии даст Финляндии и Эстонии эффективный инструмент давления на "Газпром", — считает специалист по экономике Марис Кирсонс.





Отметим, что природный газ поступает в Финляндию из России более 40 лет. В 1971 году был подписан первый контракт на прокачку до 1,4 млрд кубометров в год. По состоянию на 31 декабря 2018 года Финляндия импортировала около 128 млрд кубометров российского газа.





В декабре 2015 года "Газпром экспорт" и финляндская "Газум" продлили действие контракта на поставку газа в Финляндию до 31 декабря 2031 года.





Ранее сообщалось, что Эстония и Финляндия официально ввели в эксплуатацию газопровод Balticconnector, который соединил газотранспортные системы двух стран.





Строительство трубопровода Balticconnector началось осенью 2018 года. Протяженность его подводной части составляет 77 км, наземного участка в Финляндии (от Инкоо до Сиунтио) — 21 км, наземного участка в Эстонии (Кийли-Палдиски) — 55 км. Расчетная мощность трубопровода составляет 7,2 млн кубометров природного газа в сутки.





Стоимость газопровода Эстония-Финляндия вместе с реконструкцией газопровода в Латвии составила около 300 млн евро, Европейский союз выделил на эти цели финансирование в размере более 200 млн евро.





Ранее также стало известно, что Польская нефтегазовая компания (PGNiG) завершает сотрудничество с "Газпромом" и больше не будет покупать газ у российского монополиста после 2022 года. PGNiG направил "Газпрому" заявление о намерениях расторгнуть Ямальский договор 31 декабря 2022 года.





Также сообщалось, что началось строительство польского участка газопровода "Польша — Словакия", длина которого составит 59 километров. Задача этого газового соединения будет заключаться в том, чтобы газ с так называемых "северных ворот" газового терминала, который будет расширяться, а также из газопровода Baltic Pipe поставлялся в направлении южных стран.