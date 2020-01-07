Дочерняя шведская компания корпорации Siemens Industrial Turbomachinery поставит оборудование для строительства пиково-резервных энергоисточников на базе Лукомльской ГРЭС, Новополоцкой и Минской ТЭЦ. Закупки на общую сумму 273 млн евро произведены в рамках поддержки интеграции строящейся БелАЭС в энергосистему Беларуси, пишет издание.





Как следует из информации, размещенной на icetrade.by(данные на 2 января 2020 года), сумма контракта на поставку оборудования для строительства дополнительных резервных мощностей на Лукомльской ГРЭС (150 МВт) и Новополоцкой ТЭЦ (100 МВт) составила около 138 млн евро. На торгах, которые проводило «Минскэнерго» для обеспечения оборудованием Минской ТЭЦ-5 (300 МВт), конкурентами Siemens Industrial Turbomachinery были две китайские компании («Китайская машиностроительная инжиниринговая корпорация» и «Северокитайская электроэнергетическая проектная компания при китайской электроэнергетической инженерно-консультационной корпорации») и одна испанская (TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD). Ззаказчик выбрал предложение Siemens стоимостью 135 млн. евро.





В рамках программы ГПО «Белнерго» по созданию системы пиково-резервых источников предусматривается также строительство дополнительных мощностей на Березовской ГРЭС (250 МВт), входящей в систему «Брестэнерго». Тендер по отбору поставщикам оборудования, согласно информации с icetrade.by, будет завершен во второй половине 2020 года. Начальная стоимость контракта по этому объекту составляет около 100 млн евро.









Эти запасные энергоисточники установленной мощностью 800 МВт не предназначены для постоянной генерации энергии. Они будут использоваться только в случае нештатной ситуации на БелАЭС и способны выдать электроэнергию в сеть в течение 15 минут. Создание резервной базы планируется завершить в 2021 году, потратив около 500 млн долларов. Источниками ресурсов являются долгосрочные кредитные линии, которые обеспечиваются победителями торгов, а также собственные средства областных энергообъединений и инвестиционного фонда Министерства энергетики Беларуси.





В список крупнейших контрактов, которые фигурируют на сайте icetrade.by по итогам прошлого года, вошли также поставка «Гродно Азотом» технического метанола для Мозырского НПЗ (около 232 млн долларов), реализация «Трестом №15 «Спецстрой» контракта по строительству третьей очереди 1-го городского транспортного кольца на участке от пр. Дзержинского до ул. Толстого (40 млн. долларов), дорожные проекты на «М-3 Минск-Витебск» и «Р-53 Слобода-Новосады», над которыми трудятся, соответственно, СМТ №8 (около 28 млн долларов) и ДСТ №5 (около 20 млн до ров), застройка жилого района «Романовичи» в Гомеле (контракт Строительного треста №14 составил свыше 15 млн долларов) и закупка Белорусской металлургической компанией лома черных металлов у российского поставщика «Логистик-Центр» на сумму около 29 млн долларов.