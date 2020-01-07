Цена золота бьет рекорды
Цена золота подскочила до максимального уровня впервые за семь лет (с 2013 года).
Об этом сообщает "Интерфакс".
Так, драгметалл подорожал на 2,3% - до 1 тыс. 588,13 доллара за унцию (примерно 28 граммов).
Также увеличилась цена палладия - она достигла рекордных 2 тыс. 027,91 доллара за унцию.
Издание Bloomberg со ссылкой на аналитиков пишет, что цена золота может вырасти еще больше. Специалисты прогнозируют увеличение его стоимости вплоть до 1,6 тыс. долларов за унцию, если напряженность между Вашингтоном и Тегераном усилится.
11:12 07/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.