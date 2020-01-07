Цена нефти стремительно растет на фоне обострения на Ближнем Востоке

Это произошло на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, информирует enovosty.com





По данным биржи ICE в Лондоне, во время торгов 6 января цена достигла $70,73 за баррель.





Цена на золото составляет $1579 за унцию — это шестилетний максимум.





Цены на бирже начали резко расти с 3 января на фоне нового обострения отношений между США и Ираном.





Такой рост цен объясняют опасениями инвесторов, что Тегеран может перекрыть Ормузский пролив, которой снабжает нефть из Персидского залива, или атаковать нефтяные объекты Саудовской Аравии.