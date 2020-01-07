Цена нефти стремительно растет на фоне обострения на Ближнем Востоке
Стоимость нефти Brent впервые с апреля 2019 года превысила $70 за баррель.
Это произошло на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, информирует enovosty.com.
По данным биржи ICE в Лондоне, во время торгов 6 января цена достигла $70,73 за баррель.
Цена на золото составляет $1579 за унцию — это шестилетний максимум.
Цены на бирже начали резко расти с 3 января на фоне нового обострения отношений между США и Ираном.
Такой рост цен объясняют опасениями инвесторов, что Тегеран может перекрыть Ормузский пролив, которой снабжает нефть из Персидского залива, или атаковать нефтяные объекты Саудовской Аравии.
10:08 07/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.