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Цена нефти стремительно растет на фоне обострения на Ближнем Востоке

Стоимость нефти Brent впервые с апреля 2019 года превысила $70 за баррель.

Это произошло на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, информирует enovosty.com.

По данным биржи ICE в Лондоне, во время торгов 6 января цена достигла $70,73 за баррель.

Цена на золото составляет $1579 за унцию — это шестилетний максимум.

Цены на бирже начали резко расти с 3 января на фоне нового обострения отношений между США и Ираном.

Такой рост цен объясняют опасениями инвесторов, что Тегеран может перекрыть Ормузский пролив, которой снабжает нефть из Персидского залива, или атаковать нефтяные объекты Саудовской Аравии.
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