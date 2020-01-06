Есть возможность увеличить свою пенсию. В Минтруда рассказали о бонусах
Как увеличится размер пенсии при отложенном выходе на пенсию, рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков в эфире программы "Контуры" на телеканале ОНТ.
В Беларуси законодательно предусмотрена возможность отказаться от получения пенсии на период работы, при этом каждые два месяца ее размер будет увеличиваться на 1% заработка, принятого для исчисления пенсионных выплат, рассказал Ковальков, пишет interfax.by
"Например, если мужчина, имеющий 30 лет трудового стажа и со средней по стране заработной платой, получает пенсию Br368. Если же он откажется от выплат на 5 лет, то размер пенсии составит уже Br706. То есть пенсия увеличится в 1,9 раза", - отметил замминистра.
Также он напомнил, что с 1 января в рамках поэтапного повышения пенсионного возраста, он увеличился до 62 года для мужчин и 57 лет для женщин.
21:02 06/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.