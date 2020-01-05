Комментируя TUT.BY закрытие спичечной фабрики в Пинске, сотрудник управления экономики горисполкома заявил, что спички изжили себя как товар. Однако так ли это на самом деле?





Индия, к примеру, экспортирует спичек на 48 млн USD (28% мирового экспорта), Швеция — на 27 млн USD (16,1% мирового экспорта). А в целом объем экспорта «изжитого товара» в мире в 2018 году составлял более 171 млн USD.





Возможно, такие суммы не выглядят значительными в глазах комментатора из Пинского горисполкома. Но, тем не менее, это реальные деньги, пишет ex-press.by









Летом минувшего года в Украине Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) начала антидемпинговое расследование в отношении импорта спичек, изготовленных в России и Беларуси. Из этих стран в 2018 году импортировано этой продукции на сумму более 3 миллионов долларов. И рост импорта опережал рост собственного производства в Украине.





С 1 июля 2019 года в рамках расширенных экономических санкций против России Украина полностью запретила ввоз спичек из этой страны. На Беларусь, где в Борисове остался единственный производитель спичек, этот запрет не распространяется.





Спички до сих пор — предмет первой необходимости во многих странах, в том числе и на просторах бывшего СССР. И борисовчане ориентируются также и на этот рынок. На сайте посольства РБ в Таджикистане, к примеру, размещено объявление ОАО «Борисовдрев» о поисках партнёров по поставкам фанеры, спичек, лесоматериалов и мебели.





Кроме Средней Азии, и в других регионах есть страны, которым нужны спички. В этой связи можно вспомнить давний и компетентный совет лидера государства:





«Надо идти в другие места, где нас не знают, где нас ждут, и торговать — десятью тракторами, одним комбайном, хоть даже по чайной ложке сахар возить».





Ведь именно так собираются поступать инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов, которые по информации БелТА, собираются вложить 3 миллиона долларов в производство спичек в свободной экономической зоне «Витебск» на площадях завода «БелЛит» в Поставах.





Предполагается создание 25 рабочих мест, а всю продукцию направлять в страны Африки.









Производственные мощности модернизированного ОАО «Борисовдрев» позволяют выпускать 295,39 тысячи условных ящиков спичек, а выпущено в 2018 году 253 тысячи условных ящиков. Значит, есть резервы?





Вопрос в другом.





Смогут ли борисовские спички по качеству соперничать со шведскими или даже индийскими? Или с теми, производство которых обещают наладить в Поставах наши друзья из братских Арабских Эмиратов?







