C 1960-х годов производство мяса в мире выросло в 5 раз
Мировые потребности в мясе растут на протяжении десятилетий.
График Statista, основанный на данных Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО) показывает, что с 1960-х годов производство мяса в мире почти в пять раз. ФАО недавно прогнозирует, что объем произведенного мяса составит около 336,5 млн. тонн, пишет thinktanks.by. В последние годы наблюдаются изменения в мировом сельском хозяйстве. Издержки производства мяса снизились из-за растущего выращивания кормов, таких как соя или кукуруза, которые увеличили поставки мяса во многих странах. Особенно в густонаселенных странах Азии спрос на различные виды мяса увеличился. По этой причине большая часть мяса сейчас производится на азиатском рынке. Основное внимание уделяется свинине и птице.
Инфографика: мировой голод по мясу Statista
По данным немецких ученых, каждый килограмм говядины, продаваемый в Германии, дает в среднем около двенадцати килограммов CO2, согласно климатическому калькулятору Института энергетических и экологических исследований Гейдельберга.
19:59 06/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.