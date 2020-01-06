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Белорусские НПЗ по-прежнему в режиме технологического минимума

Загрузка белорусских НПЗ по-прежнему сохраняется на технологическом минимуме, несмотря на экстренные поставки нефти в страну, сообщают госСМИ со ссылкой на концерн Белнефтехим.

Как сообщалось, Беларусь договорилась с двумя компания ми Михаила Гуцериева – Русснефть и Нефтиса - о закупке в январе 650 тыс. тонн нефти по цене без премии, первая партия которой в объеме 133 тыс. тонн должна быть поставлена на Новополоцкий НПЗ.

По данным концерна, с вечер 4 января 2020 года Новополоцкий НПЗ (ОАО «Нафтан») получил с 26,5 тыс. тонн. Поставки в адрес Мозырского НПЗ пока не осуществляются.
АФН
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