Беларусь предложила РФ рассчитываться за газ рублями

Минск хочет внести соответствующие изменения в соглашение с правительством РФ. Сейчас цена рассчитывается в долларах, напоминает kommersant.ru





«В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ»,— говорится в документе.





Авторы отмечают, что высокий уровень долларизации экономики Беларуси снижает ее устойчивость к внешним шокам, а также создает риски для финансовой стабильности. «Однако процесс полного восстановления доверия к национальной валюте может быть длительным»,— отмечается в стратегии.