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Беларусь предложила РФ рассчитываться за газ рублями

Правительство и Национальный банк Беларуси намерены отказаться от иностранных валют при расчете между резидентами за газ, следует из стратегии повышения доверия к национальной валюте до 2035 года.

Минск хочет внести соответствующие изменения в соглашение с правительством РФ. Сейчас цена рассчитывается в долларах, напоминает kommersant.ru

«В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ»,— говорится в документе.

Авторы отмечают, что высокий уровень долларизации экономики Беларуси снижает ее устойчивость к внешним шокам, а также создает риски для финансовой стабильности. «Однако процесс полного восстановления доверия к национальной валюте может быть длительным»,— отмечается в стратегии.
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