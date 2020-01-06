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Телеграм-канал: Белнефтехим ведёт переговоры с китайцами о продаже Мозырского НПЗ и "Нафтана"

Белнефтехим ведёт переговоры с китайцами о продаже Мозырского НПЗ и ОАО "Нафтан".

Телеграм-канал: Белнефтехим ведёт переговоры с китайцами о продаже Мозырского НПЗ и "Нафтана"
Об этом сообщает телеграм-канал Хитрозачосаны



Как уточняет Незыгарь, переговоры о продаже двух нефтеперерабатывающих заводов китайцам Лукашенко ведет с ноября. 

За долю государственного пакета акций запросили 16 млрд (9 млрд за Мозырский НПЗ и 7 млрд за Новолоцкий).

В переговорах принимает участие и друг Лукашенко - российский олигарх Михаил Гуцериев.


Китайская сторона проявляет интерес. Торг идёт по цене.

Кстати, начало переговорам было положено еще в 2011 году, о чем свидетельствует документ выше 
"Белорусский партизан"
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