Телеграм-канал: Белнефтехим ведёт переговоры с китайцами о продаже Мозырского НПЗ и "Нафтана"
Белнефтехим ведёт переговоры с китайцами о продаже Мозырского НПЗ и ОАО "Нафтан".
Об этом сообщает телеграм-канал Хитрозачосаны
Как уточняет Незыгарь, переговоры о продаже двух нефтеперерабатывающих заводов китайцам Лукашенко ведет с ноября.
За долю государственного пакета акций запросили 16 млрд (9 млрд за Мозырский НПЗ и 7 млрд за Новолоцкий).
В переговорах принимает участие и друг Лукашенко - российский олигарх Михаил Гуцериев.
Китайская сторона проявляет интерес. Торг идёт по цене.
Кстати, начало переговорам было положено еще в 2011 году, о чем свидетельствует документ выше
"Белорусский партизан"
11:32 06/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.