Чиновник сообщила, что в области будут созданы 7 интеграционных структур на базе перерабатывающих предприятий. В каждую интеграционную структуру будут входить не только перерабатывающие, а и ряд сельхозпредприятий, которые будут работать на принципах кооперации.





«Предусмотрено создание холдингов, которые будут формировать для себя крупные сырьевые зоны. В рамках развития этих сырьевых зон предусмотрена реструктуризация задолженности как для сельхозпредприятий, так и для перерабатывающих предприятий», — сказала А.Никитина.



