В Витебской области перерабатывающие и сельхозпредприятия получат прощение долгов
Подробности нового проекта указа по развитию АПК Витебской области рассказала председатель комитета экономики Витебского облисполкома Анжелики Никитиной в эфире ТРК «Витебск».
Чиновник сообщила, что в области будут созданы 7 интеграционных структур на базе перерабатывающих предприятий. В каждую интеграционную структуру будут входить не только перерабатывающие, а и ряд сельхозпредприятий, которые будут работать на принципах кооперации.
«Предусмотрено создание холдингов, которые будут формировать для себя крупные сырьевые зоны. В рамках развития этих сырьевых зон предусмотрена реструктуризация задолженности как для сельхозпредприятий, так и для перерабатывающих предприятий», — сказала А.Никитина.
09:54 06/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.