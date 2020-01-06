



Специалиста по искусственному интеллекту LinkedIn безоговорочно ставит на первое место в списке востребованных профессий этого года. Он должен владеть языками программирования и технологиями машинного обучения. Тогда его наймут где-нибудь в Сан-Франциско, Бостоне или Нью-Йорке. Там же ждут робототехников и специалистов по аналитике данных. Общий тренд угадывается легко. И в России он тоже проявляется, говорит руководитель пресс-службы сервиса Rabota.ru Сергей Денисенко. Его коллеги провели аналогичное исследование: «Список профессий похож на тот, который мы прогнозируем. Например, специалисты, которые работают с IT-продуктами, то есть это product manager, project manager, аналитики big data, data scientist. Также мы говорили, что в IT-сфере будут востребованы разработчики мобильных приложений и программисты других профилей».





Как гибридные специалисты выходят в зарплатные лидеры





Правда, не менее востребованными в России остаются профессии продавца, инженера, машиниста автокрана и водителя. И пусть сетевые ритейлеры внедряют кассы самообслуживания, рядом с ними все равно дежурят продавцы. Но некоторые профессии скоро действительно исчезнут, отмечает президент портала Superjob Алексей Захаров: «Допустим, бухгалтер. Этой профессии осталось максимум лет 10, а может и меньше, потому что вся фискальная история автоматизируется. Если взять бухгалтеров, которые часто являются просто делопроизводителями, люди работают с "первичкой", в ближайшие пять лет их число сократится в 10 раз».





Специалисты образовательного проекта SkillFactory даже представили календарь «вымирания» профессий на этот год. Первыми в День российской печати 13 января якобы начнут исчезать журналисты. Их, как считают эксперты, заменят нейросети. Следующими будут пилоты, хирурги, учителя и даже инспекторы ДПС. Но те, кто выживет, будут самыми востребованными на рынке, заключает генеральный директор кадрового агентства «Визави Консалт» Валерия Дворцевая:





Востребованными становятся специальности, которые не может заменить машина, искусственный интеллект, например, психиатр, который попал в список, или специалист по счастью клиентов.





Я думаю, также к ним можно отнести HR-специалиста. Как сказал один человек, мы скоро разделимся на две категории — на тех, кто будет под роботами, и тех, кто будет над роботами. Специальности, касающиеся того, что будет над роботами, будут все более и более востребованными».



