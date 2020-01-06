По ее словам, завод планирует реализовать проект «Создание комплекса смывки и покраски воздушных судов», объем инвестиций в который составит 30 млн рублей.





— Данный проект обеспечит 98 % экспорта в общем объеме услуг, оказываемых предприятием, позволит создать новые высокопроизводительные рабочие места, — отметила А. Василец.





Среди других крупных инвестпроектов начальник управления экономики районной администрации отметила также строительство торгово-развлекательного комплекса «Минск Сити Молл» в границах ул. Толстого — Рабкоровской — Вокзальной — Дружной. На его реализацию в прошлом году заказчик ИП «Амтел Сити Молл» привлек 8 млн долларов иностранных инвестиций, в 2020 году планируется инвестировать еще 13 млн долларов.