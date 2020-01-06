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Минский завод гражданской авиации будет перекрашивать самолеты: крупный инвестпроект

Крупный инвестиционный проект будет реализован ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407», сообщила корреспонденту агентства «Минск-Новости» начальник управления экономики районной администрации Алла Василец.

По ее словам, завод планирует реализовать проект «Создание комплекса смывки и покраски воздушных судов», объем инвестиций в который составит 30 млн рублей.

— Данный проект обеспечит 98 % экспорта в общем объеме услуг, оказываемых предприятием, позволит создать новые высокопроизводительные рабочие места, — отметила А. Василец.

Среди других крупных инвестпроектов начальник управления экономики районной администрации отметила также строительство торгово-развлекательного комплекса «Минск Сити Молл» в границах ул. Толстого — Рабкоровской — Вокзальной — Дружной. На его реализацию в прошлом году заказчик ИП «Амтел Сити Молл» привлек 8 млн долларов иностранных инвестиций, в 2020 году планируется инвестировать еще 13 млн долларов.
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