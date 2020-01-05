ЕС усиливает требования к безопасности автотранспорта
В Евросоюзе 5 января вступают в силу Общие правила дорожной безопасности, которые устанавливают новые требования к оборудованию автомобилей.
Об этом сообщает Еврокомиссия.
«Новые правила требуют, чтобы с июля 2022 года все модели новых автомобилей, представленные на рынке Европы, были оборудованы передовыми средствами безопасности», - говорится в сообщении.
Как отмечается, в частности, имеются в виду технологии выявления сонливости или невнимательности водителей, совершенствование детекторов угрозы удара для уменьшения риска травмирования пешеходов и велосипедистов, системы сужение опасных «слепых зон» на грузовиках и автобусах и т. п.
«Новые функции должны помочь значительно уменьшить количество погибших и травмированных людей на дорогах», - указывают в Еврокомиссии.
Общие правила дорожной безопасности, вступающие в силу, являются частью долгосрочной стратегии ЕС, главная цель которой - сведение к нулю количества смертей и тяжелых травм на дорогах к 2050 году.
19:20 05/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.