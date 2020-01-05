ЕС усиливает требования к безопасности автотранспорта

Об этом сообщает Еврокомиссия





«Новые правила требуют, чтобы с июля 2022 года все модели новых автомобилей, представленные на рынке Европы, были оборудованы передовыми средствами безопасности», - говорится в сообщении.





Как отмечается, в частности, имеются в виду технологии выявления сонливости или невнимательности водителей, совершенствование детекторов угрозы удара для уменьшения риска травмирования пешеходов и велосипедистов, системы сужение опасных «слепых зон» на грузовиках и автобусах и т. п.









«Новые функции должны помочь значительно уменьшить количество погибших и травмированных людей на дорогах», - указывают в Еврокомиссии.





Общие правила дорожной безопасности, вступающие в силу, являются частью долгосрочной стратегии ЕС, главная цель которой - сведение к нулю количества смертей и тяжелых травм на дорогах к 2050 году.