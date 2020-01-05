Беларусь приобретет акции МБРР на 81,18 млн долларов
В соответствии с ним Беларусь приобретет 673 акции МБРР на сумму 81,187 млн долларов. Стоимость одной ценной бумаги составляет 120 635 долларов.
При этом будет оплачено только почти 11,73 млн долларов. Остальная часть составит гарантийную часть капитала МБРР и подлежит оплате по требованию.
Международный банк реконструкции и развития, совместно с МАР — фондом для беднейших стран — являются основой Всемирного банка.
14:32 05/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.