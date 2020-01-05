В Польше обнаружена пятая вспышка птичьего гриппа
Новая, пятая, вспышка вируса птичьего гриппа в польской гмине Устимов (Люблинское воеводство) подтвердилась на одной из ферм, где уже было принято решение о ликвидации птиц.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
После обнаружения вспышки гриппа птиц забивают стаями, где выявлено наличие вируса, а также в определенных контактных хозяйствах - расположенных в районе - где может возникнуть заболевание.
Вспышка произошла в той же области, что и предыдущие, и это не существенно изменит всю ситуацию, говорят ветеринары.
В гмине Устимов вирус птичьего гриппа H5N8 ранее был обнаружен в четырех фермах, где разводили индеек и цесарок. Всего в них разводили более 40 тыс. индеек и 13 тыс. цесарок.
В гмине до сих пор продолжаются работы, связанные с ликвидацией вспышек птичьего гриппа. Как сообщили службы Люблинского воеводства в пятницу, около 70 тыс. птиц забьют в пяти контактных хозяйствах.
10:38 05/01/2020
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