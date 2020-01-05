В четвёртом квартале 2019 года Tesla продала 112 тысяч авто (92 550 седанов Model 3 и 19 450 Model S и X), что выше ожиданий в 104 960 единиц.





За 2019 год Tesla обещала поставить на рынок 360-400 тысяч электрокаров. Итоговые продажи составили рекордных 367,5 тысяч автомобилей. Это больше, чем за два предыдущих года в сумме, отмечает The Verge.





Акции автопроизводителя отреагировали ростом на 5,5% и на некоторое время достигли исторического максимума в $454.





Между тем 7 января первые электрокары начнёт отгружать покупателям новая гигафабрика Tesla в китайском Шанхае. Фабрика способна выпускать 3 тысячи Model 3 в неделю и уже вышла на темпы производства 1 тысячи электрокаров в неделю.