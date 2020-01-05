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Так у кого война? Минимальная зарплата в Украине превысила показатели Беларуси и России

С 1 января 2020 года впервые за много лет минимальная заработная плата в Украине опередила аналогичные показатели России и Беларуси. Об этом написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук на своей странице в Facebook.

Как отметил Николайчук, за последние годы Украине удалось нивелировать отставание, которое фактически появилось после кризиса 2008 года и углубилось в результате кризиса 2014-15 годов.

Замминистра обнародовал график, согласно которому минимальная зарплата украинцев в последний раз превышала показатели РФ и Беларуси в 2007 году.


Минимальная зарплата в Украине выросла с 1 января 2020 года на 13% (на 550 гривен) до 4723 гривен в месяц (199 долларов по курсу НБУ 26,68 грн/доллар на 1 января).

Минимальная зарплата на территории России с 1 января 2020 года составляет 12130 рублей или 196 долларов по официальному курсу. В Беларуси минимальная зарплата составляет 375 рублей или 178 долларов по курсу.
"Белорусский партизан"
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