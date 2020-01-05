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Дуров даст показания по делу против Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров даст показания по иску финансового регулятора США против размещения валюты Gram. Об этом сообщает РИА Новости.



Планируется, что Дуров будет давать показания 7-8 января в Дубае (ОАЭ).

Комиссия США по ценным бумагам и биржам считает, что Telegram Group Inc не зарегистрировала размещение криптовалюты Gram должным образом. Telegram оспаривает характеристику продуктов как «ценные бумаги».

Суд может наложить на Telegram Group Inc санкции в размере 1,7 миллиарда долларов.
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