Дуров даст показания по делу против Telegram
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров даст показания по иску финансового регулятора США против размещения валюты Gram. Об этом сообщает РИА Новости.
Планируется, что Дуров будет давать показания 7-8 января в Дубае (ОАЭ).
Комиссия США по ценным бумагам и биржам считает, что Telegram Group Inc не зарегистрировала размещение криптовалюты Gram должным образом. Telegram оспаривает характеристику продуктов как «ценные бумаги».
Суд может наложить на Telegram Group Inc санкции в размере 1,7 миллиарда долларов.
08:55 05/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.