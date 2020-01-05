Мастер обещаний? Новый министр экономики считает повышение уровня ВВП Беларуси до 100 млрд долларов выполнимым
К 2025 году стоит задача достичь уровня ВВП Беларуси в 100 млрд дооларов. "Если максимально задействовать все ресурсы в экономике, эта задача может быть выполнена", - считает новый министр.
До настоящего времени Александр Червяков работал в должности первого заместителя министра экономики. Пост министра оставался вакантным после назначения Дмитрия Крутого первым заместителем премьер-министра.
Как рассказал журналистам новый министр экономки, в министерстве ждут высокой отдачи от модернизации предприятий и различных других секторов экономики, в том числе сферы услуг, отрасли высоких технологий, фарминдустрии и биотехнологий. "Эти направления нам нужно максимально задействовать", - подчеркнул министр. Кроме того, по его мнению, в условиях неопределенности с покупкой энергоресурсов необходимо активно искать альтернативные источники поставки сырья, сообщает БЕЛТА.
"Если мы будем реализовывать все эти направления, думаю, наша экономика будет достаточно устойчивой к внешним шокам. Очень важно задействовать наш человеческий потенциал - это тот ресурс, которые мы не до конца используем", - заявил Александр Червяков. Он также напомнил, что к 2025 году стоит задача достичь уровня ВВП в $100 млрд. "Если максимально задействовать все ресурсы в экономике, эта задача может быть выполнена", - считает министр.
08:48 05/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.