До настоящего времени Александр Червяков работал в должности первого заместителя министра экономики. Пост министра оставался вакантным после назначения Дмитрия Крутого первым заместителем премьер-министра.





Как рассказал журналистам новый министр экономки, в министерстве ждут высокой отдачи от модернизации предприятий и различных других секторов экономики, в том числе сферы услуг, отрасли высоких технологий, фарминдустрии и биотехнологий. "Эти направления нам нужно максимально задействовать", - подчеркнул министр. Кроме того, по его мнению, в условиях неопределенности с покупкой энергоресурсов необходимо активно искать альтернативные источники поставки сырья, сообщает БЕЛТА.





"Если мы будем реализовывать все эти направления, думаю, наша экономика будет достаточно устойчивой к внешним шокам. Очень важно задействовать наш человеческий потенциал - это тот ресурс, которые мы не до конца используем", - заявил Александр Червяков. Он также напомнил, что к 2025 году стоит задача достичь уровня ВВП в $100 млрд. "Если максимально задействовать все ресурсы в экономике, эта задача может быть выполнена", - считает министр.



