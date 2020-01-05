Стоимость нефти для Беларуси вырастет на $20

"При сложившемся уровне мировой котировки только в результате негативного влияния налогового маневра стоимость нефти для белорусских НПЗ по отношению к предыдущему году вырастет более чем на $20 на 1 тонну, что составляет 5 % к уровню цены 2019 года", - заявили в "Белнефтехиме" в субботу.





В концерне отметили, что в январе 2020 года котировки нефти продолжают увеличиваться, достигая в отдельные периоды $68.





В данной связи, продолжили там, в новых условиях хозяйствования, обусловленных ежегодным изменением параметров налогового маневра, который приводит к удорожанию цены нефти, закупаемой белорусскими НПЗ, корректировка цен на моторное топливо на внутреннем рынке необходима для поддержания эффективной работы заводов.





"В предыдущие годы цены на топливо на внутреннем рынке сдерживались, в результате чего НПЗ были вынуждены нарастить кредитную задолженность, ухудшив финансовое состояние", - подчеркнули в концерне.





В "Белнефтехиме" напомнили, что под влиянием волатильности мировых котировок цены на моторное топливо в соседних европейских странах были скорректированы 2-7%.





"Индексировались и белорусские цены на моторное топливо, но они остаются на 30-40% ниже, чем на сопредельных европейских и украинском рынках", - заявили в концерне.





По его данным, за 2019 год цены на моторное топливо в Беларуси в среднем были увеличены на 13%, в то время как мировая котировка нефти за указанный период выросла на 17%.





В связи с этим в концерне принято решение об увеличении розничных цены на моторное топливо на АЗС Беларуси с 5 января на 1 копейку. Таким образом цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,65 , АИ-95-К5-Евро - Br1,75, АИ-98-К5-Евро - Br1,97, ДТ - Br1,75.



