В новый год со старыми новостями: в воскресенье дорожает бензин
Автомобильное топливо подорожает в Беларуси с 5 января, сообщили в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Завтра цены на заправках по всей Беларуси будут выглядеть так:
АИ-92-К5-Евро –1,65 рубля
АИ-95-К5-Евро – 1,75 рубля
АИ-98-К5-Евро – 1,97 рубля
ДТ – 1,75 рубля
В концерне отмечают, что вынуждены поднимать цена на топливо в целях обеспечения стабильной работы белорусской нефтеперерабатывающей отрасли. При этом там следуют ранее принятой стратегии увеличения стоимости на одну копейку.
19:15 04/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.