Соответствующие меры содержатся в опубликованном в субботу постановлении правительства №921, которым утвержден план действий по созданию условий для развития экономики.





В числе конкретных предложений правительства предусмотрены меры по "минимизации исключения из участия в экономической деятельности (в виде заключения под стражу) лиц до вынесения приговора за экономические преступления".





Также правительство предлагает перевести отдельные преступления (против собственности, порядка осуществления экономической деятельности) в дела частного обвинения.





Для минимизации рисков давления государственных органов планируется ввести в правоприменительную практику разделение ответственности государственных должностных лиц и должностных лиц субъектов хозяйствования, имущество которых находится в частной собственности. Также правительство предлагает закрепить принцип системного неприменения ответственности за следование разъяснениям государственных органов-регуляторов.





Соответствующие предложения от лица правительства будут внесены в Национальный центр законодательства и правовых исследований.



