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Перед законом все равны? Правительство предлагает не заключать предпринимателей под стражу до решения суда

Правительство Беларуси в феврале 2020 года подготовит предложения по смягчению законодательства об ответственности за экономические преступления.

Соответствующие меры содержатся в опубликованном в субботу постановлении правительства №921, которым утвержден план действий по созданию условий для развития экономики.

В числе конкретных предложений правительства предусмотрены меры по  "минимизации исключения из участия в экономической деятельности (в виде заключения под стражу) лиц до вынесения приговора за экономические преступления".

Также правительство предлагает перевести отдельные преступления (против собственности, порядка осуществления экономической деятельности) в дела частного обвинения.

Для минимизации рисков давления государственных органов планируется ввести в правоприменительную практику разделение ответственности государственных должностных лиц и должностных лиц субъектов хозяйствования, имущество которых находится в частной собственности. Также правительство предлагает закрепить принцип системного неприменения ответственности за следование разъяснениям государственных органов-регуляторов.

Соответствующие предложения от лица правительства будут внесены в Национальный центр законодательства и правовых исследований.
Интерфакс
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