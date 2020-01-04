Перед законом все равны? Правительство предлагает не заключать предпринимателей под стражу до решения суда
Правительство Беларуси в феврале 2020 года подготовит предложения по смягчению законодательства об ответственности за экономические преступления.
Соответствующие меры содержатся в опубликованном в субботу постановлении правительства №921, которым утвержден план действий по созданию условий для развития экономики.
В числе конкретных предложений правительства предусмотрены меры по "минимизации исключения из участия в экономической деятельности (в виде заключения под стражу) лиц до вынесения приговора за экономические преступления".
Также правительство предлагает перевести отдельные преступления (против собственности, порядка осуществления экономической деятельности) в дела частного обвинения.
Для минимизации рисков давления государственных органов планируется ввести в правоприменительную практику разделение ответственности государственных должностных лиц и должностных лиц субъектов хозяйствования, имущество которых находится в частной собственности. Также правительство предлагает закрепить принцип системного неприменения ответственности за следование разъяснениям государственных органов-регуляторов.
Соответствующие предложения от лица правительства будут внесены в Национальный центр законодательства и правовых исследований.
19:04 04/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.