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Договорились: Беларусь и Россия договорились о первой поставке нефти на белорусские НПЗ

Таким образом предприятия смогут непрерывно работать в январе. Об этом сообщает пресс-служба "Белнефтехима".

"Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года".
Особо отметим, что цена, по которой будет закупаться углеродное сырье, исключает премию поставщикам:
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