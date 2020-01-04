"Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года".

Особо отметим, что цена, по которой будет закупаться углеродное сырье, исключает премию поставщикам:



