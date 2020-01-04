Договорились: Беларусь и Россия договорились о первой поставке нефти на белорусские НПЗ
Таким образом предприятия смогут непрерывно работать в январе. Об этом сообщает пресс-служба "Белнефтехима".
"Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года".
Особо отметим, что цена, по которой будет закупаться углеродное сырье, исключает премию поставщикам:
15:35 04/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.