«Беллегпром» потерял еще шесть предприятий

Согласно постановлению Совмина №964 от 31 декабря 2019 года, из состава Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности были исключены ООО ”Трикотажная фабрика ”Ареола“, ЗАО ”Фабрика головных уборов ”Людмила“, ЗАО ”Торговый Дом ”Луч-М“, ОАО ”Верас“, ОАО ”Мотекс“, ОАО ”Бобруйская обувная фабрика“ и ОАО ”Кожевник“. При этом в состав концерна включено ООО ”Мануфактура Пралеска“.









Таким образом, концерн легкой промышленности стал легче сразу на шесть предприятий.





Напомним, что до этого из состава концерна уже ушли шесть крупных предприятий, причем, по своей инициативе, поскольку не видят смысла нахождения в этой структуре, тем более с уплатой немалых взносов.



