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Олигарх Мошенский приобрел у государства ещё один молочный комбинат

Компания олигарха Александра Мошенского «Савушкин продукт» выкупила у Брестского облисполкома 50,6921% акций уставного фонда ОАО «Барановичский молочный комбинат». Об этом сообщается на сайте Государственного комитета по имуществу.

Сумма сделки составила 48294450 рублей – это почти $ 22,9 млн.

Сделка осуществлена в соответствии с распоряжением Александра Лукашенко от 23 декабря 2019 года «Об отчуждении акций». Договор купли-продажи акций заключен 27 декабря 2019 года. Денежные средства в счет оплаты акций 30 декабря 2019 года в полном объеме поступили в областной бюджет. И в этот же день акции Барановичского молочного комбината были переведены на счет покупателя.


Согласно договору, «Савушкин продукт» обязан инвестировать в комбинат не менее 10 млн рублей для увеличения производственных мощностей по производству сыров полутвердых до 30 тонн в сутки в течение 24 месяцев с даты заключения договора купли-продажи акций. Также компанию Мошенского обязали в течение 2020 — 2021 годов не сокращать рабочих на комбинате и не понижать им зарплату, не менять до 2022 года основным виды деятельности предприятия. Реорганизация ОАО «Барановичский молочный комбинат», согласно договору, возможна только путем присоединения к ОАО «Савушкин продукт».

Осенью 2018 года Мошенский присоединил к своей бизнес-империи Березовский сыродельный комбинат и Оршанский молочный комбинат.
КА/АА belsat.eu
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