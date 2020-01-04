В соответствии с действующим законодательством, в Беларуси к приватизационным сделкам применяется специальный срок давности в 10 лет.





Правительство намерено реализовать это решение в рамках комплекса мер по стимулированию притока иностранных инвестиций в экономику Беларуси. Соответствующие меры входят в план действий правительства на 2020 год по созданию условий для развития экономики, утвержденный постановлением Совмина №921.





Как сообщалось, ранее деловые круги неоднократно предпринимали попытки сократить срок пересмотра приватизационных сделок до 3 лет.





В декабре 2017 года парламент в первом чтении принимал поправки в закон о приватизации, которые предусматривали уменьшение срока исковой давности по приватизационным сделкам в Беларуси с 10 до 3 лет. Однако до второго чтения законопроект не дошел.