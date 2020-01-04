Правительство намерено сократить срок пересмотра приватизационных сделок до 3 лет
Правительство Беларуси поручило Минэкономики подготовить к августу 2020 года предложения об установлении на законодательном уровне запрета на пересмотр приватизационных сделок по истечении трех лет после их совершения.
В соответствии с действующим законодательством, в Беларуси к приватизационным сделкам применяется специальный срок давности в 10 лет.
Правительство намерено реализовать это решение в рамках комплекса мер по стимулированию притока иностранных инвестиций в экономику Беларуси. Соответствующие меры входят в план действий правительства на 2020 год по созданию условий для развития экономики, утвержденный постановлением Совмина №921.
Как сообщалось, ранее деловые круги неоднократно предпринимали попытки сократить срок пересмотра приватизационных сделок до 3 лет.
В декабре 2017 года парламент в первом чтении принимал поправки в закон о приватизации, которые предусматривали уменьшение срока исковой давности по приватизационным сделкам в Беларуси с 10 до 3 лет. Однако до второго чтения законопроект не дошел.
12:20 04/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.