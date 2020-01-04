Вот это подарок! Президент Монголии во время новогодней речи сообщил о списании пенсионерам долгов по кредитам
Президент Монголии сообщил о списании долгов по кредиту пенсионерам во время своего новогоднего поздравления.
- Я рад объявить, что Совет национальной безопасности Монголии решил погасить кредиты всех пенсионеров с целью помочь им выбраться из долгов, - сказал Баттулга.
В настоящее время более 380 тыс. пенсионеров в Монголии получают пенсии и более половины из них имеют кредиты.
Но с момента речи президента монгольское общество, некоторые экономисты, политики и эксперты критикуют это заявление является и считают популизмом предстоящих парламентских выборов в 2020 году.
Популизм - не популизм, но хоть какой-то толк от выборов. Чего нам и не снилось.
12:02 04/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.