Эгидиюс Лазаускас. Как пишет ТАСС, компании Литвы готовы предложить Беларуси воспользоваться возможностями своей инфраструктуры для обеспечения сырой нефтью, они могли бы перевозить до 3 млн тонн сырья в год. Об этом в пятницу заявил журналистам руководитель предприятия по грузоперевозкам LG Cargo госкомпании Lietuvos gelezinkeliai ("Железные дороги Литвы")





"Те 18 млн тонн, которые в год для своих нужд импортирует Беларусь, мы перевезти не смогли бы. Возможности Литвы составляют около 3 млн тонн", - сказал он.









В цепочке приема нефти морем и перевозки в соседнюю Беларусь были бы задействованы госпредприятие Klaipedos nafta с терминалом по приему сырья и Клайпедский морской порт. "Мы готовы участвовать в этом процессе, но решение предстоит принять белорусской стороне", - отметил Лазаускас.









По его оценке, на то, чтобы запустить проект, понадобится одна-две недели. "Партнер должен прислать заявку, вагоны. Пока этого нет", - сказал руководитель LG Cargo.





Как ТАСС в пятницу сообщили в концерне "Белнефтехим", Россия остановила поставки нефти в Беларусь, два нефтеперерабатывающих завода в республике продолжают работу, но их загрузка снижена до минимально допустимого уровня.



