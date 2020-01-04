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Литва готова помочь: соседи могут перевозить в Беларусь до 3 млн тонн нефти

На то, чтобы запустить проект, может понадобиться до двух недель

Литва готова помочь: соседи могут перевозить в Беларусь до 3 млн тонн нефти
Клайпедский морской порт. Фото из открытого доступа
Как пишет ТАСС, компании Литвы готовы предложить Беларуси воспользоваться возможностями своей инфраструктуры для обеспечения сырой нефтью, они могли бы перевозить до 3 млн тонн сырья в год. Об этом в пятницу заявил журналистам руководитель предприятия по грузоперевозкам LG Cargo госкомпании Lietuvos gelezinkeliai ("Железные дороги Литвы") Эгидиюс Лазаускас.

"Те 18 млн тонн, которые в год для своих нужд импортирует Беларусь, мы перевезти не смогли бы. Возможности Литвы составляют около 3 млн тонн", - сказал он.


В цепочке приема нефти морем и перевозки в соседнюю Беларусь были бы задействованы госпредприятие Klaipedos nafta с терминалом по приему сырья и Клайпедский морской порт. "Мы готовы участвовать в этом процессе, но решение предстоит принять белорусской стороне", - отметил Лазаускас.


По его оценке, на то, чтобы запустить проект, понадобится одна-две недели. "Партнер должен прислать заявку, вагоны. Пока этого нет", - сказал руководитель LG Cargo.

Как ТАСС в пятницу сообщили в концерне "Белнефтехим", Россия остановила поставки нефти в Беларусь, два нефтеперерабатывающих завода в республике продолжают работу, но их загрузка снижена до минимально допустимого уровня.
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