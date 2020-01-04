Валютный вклад исчез в банке? Пенсионерка из Жабинки обратилась в банк за вкладом, а его нет
В Жабинковский РОВД поступило сообщение от местной жительницы, которая сообщила, что в 2012 году открыла валютный вклад в банке.
Спустя семь лет пенсионерке понадобились деньги, поэтому она обратилась в банк. Однако забрать их женщине не удалось. Согласно данным банка валютный вклад пенсионерка закрыла в 2013 году, о чем были составлены необходимые банковские документы.
Данный факт заявительница отрицала. Для установления, выполнены ли подписи самой пенсионеркой или другим лицом, была назначена почерковедческая экспертиза. В ходе исследования подписей в документах и сравнительных образцах экспертом Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз установлено, что подписи в банковских документах по закрытию вклада выполнены заявительницей. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям пенсионерки, а также установлены мотивы совершения указанных действий,пишет brestcity.com
10:49 04/01/2020
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Особое мнение
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