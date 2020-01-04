Спустя семь лет пенсионерке понадобились деньги, поэтому она обратилась в банк. Однако забрать их женщине не удалось. Согласно данным банка валютный вклад пенсионерка закрыла в 2013 году, о чем были составлены необходимые банковские документы.









Данный факт заявительница отрицала. Для установления, выполнены ли подписи самой пенсионеркой или другим лицом, была назначена почерковедческая экспертиза. В ходе исследования подписей в документах и сравнительных образцах экспертом Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз установлено, что подписи в банковских документах по закрытию вклада выполнены заявительницей. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям пенсионерки, а также установлены мотивы совершения указанных действий,пишет brestcity.com



