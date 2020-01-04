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«РИА Новости»: Беларусь просит снизить контрактную цену на нефть на $10

Неофициально российские источники назвали причину, по которой Беларусь и Россия не могут договориться по нефти.

«РИА Новости»: Беларусь просит снизить контрактную цену на нефть на $10
Беларусь и Россия не могут договориться по поставкам нефти на НПЗ из-за желания белорусской стороны отменить премию в $10 за тонну к рыночной цене, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Они просят снизить на $10 контрактную цену на нефть.
   
«Цена поставок на данном направлении рассчитывается как рыночная цена плюс премия примерно $10. Наши грузоотправители хотят ее сохранить, белорусская сторона настаивает на снижении»,— сказал собеседник агентства. «РИА Новости» утверждает, что российские компания предлагают сохранить условия 2019 года.

Напомним, с начала года приостановлена поставка нефти из России в Беларусь, так как стороны не смогли договориться. Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов. При этом транзит нефти сохраняется. По данным источников СМИ, страны прорабатывают решение для поставок нефти на НПЗ Белоруссии на время переговоров. Поставки могут совершать независимые компании.
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