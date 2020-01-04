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В Гомеле из-за долгов за электричество закрыли ТЦ «Мандарин Плаза»

Утром 3 января самый крупный торговый центр Гомеля «Мандарин Плаза» неожиданно для всех закрыт. Причина — нет электричества, его отключили за долги.




В администрации торгового центра это назвали временными трудностями. Между тем собственников и арендаторов об отключении заранее не предупредили. Многие сегодня вышли на работу, но в здание не попали.

«Вышел старший охранник и сказал — нет света. Мы восприняли, что его нет на улице и через час „Мандарин“ откроют, — поделилась подробностями продавец Татьяна Визгалина. — Стояли, мерзли, ждали. Но потом вышел представитель администрации торгового центра и повесил объявление с извинением, что торговый центр не работает в связи с отсутствием электроэнергии».

Торговый центр «Мандарин Плаза» построен на площадях бывшего завода эмальпосуды, снабжается электроэнергией через расположенный рядом завод «Сантэкс». Между ним и ООО «Белинвестплаза» в 2015 году был заключен договор об обеспечении электропитания. А в 2018 году представители Энергосбыта выявили факт недоучета потребленной торговым центром электрической энергии.

С тех пор прошло не одно судебное заседание, долг (а это более 1,2 млн рублей) руководство «Белинвестплазы» признало и даже большую часть его погасило. До сих пор непогашенной остается сумма старой задолженности (около 300 тысяч рублей) и текущей в размере 160 тысяч рублей.

Дирекция завода «Сантэкс» не единожды обращалась к руководству «Белинвестплазы» с напоминанием выполнить условия договора и решения суда. Вопрос задолженности неоднократно обсуждался и в кабинетах чиновников.

В центре работают 173 торговых объекта и семь предприятий общепита.
TUT.by
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