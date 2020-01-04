Совмин пересмотрел состав Беллегпрома
Правительство Беларуси постановлением №964 от 31 декабря 2019 года изменило состав концерна Беллегпром.
Совмин исключил из состава концерна общество с ограниченной ответственностью ”Трикотажная фабрика ”Ареола“, закрытые акционерные общества ”Фабрика головных уборов ”Людмила“ и ”Торговый Дом ”Луч-М“, открытые акционерные общества ”Верас“, ”Мотекс“, ”Бобруйская обувная фабрика“ и ”Кожевник“.
Вместе с тем, в состав концерна включено общество с ограниченной ответственностью ”Мануфактура Пралеска“.
09:36 04/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.