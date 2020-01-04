Польский гостиничный бизнес может купить пивзавод в Гродно
Польский Royal Hotel намерен инвестировать $13 млн в реконструкцию бывшего пивзавода в Гродно.
Местные власти уже провели с польской стороной предварительные переговоры.
27 января «Гроднооблимущество» проведет аукцион, на который выставлены 14 зданий и территория завода. Сейчас цена имущественного комплекса равняется 1,3 млн рублей, что на 1 млн рублей меньше предложения торгов, проведенных 18 ноября 2019 года. Тогда здания пивзавода никто не купил.
09:29 04/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.