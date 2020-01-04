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Польский гостиничный бизнес может купить пивзавод в Гродно

Польский Royal Hotel намерен инвестировать $13 млн в реконструкцию бывшего пивзавода в Гродно.

Местные власти уже провели с польской стороной предварительные переговоры.

27 января «Гроднооблимущество» проведет аукцион, на который выставлены 14 зданий и территория завода. Сейчас цена имущественного комплекса равняется 1,3 млн рублей, что на 1 млн рублей меньше предложения торгов, проведенных 18 ноября 2019 года. Тогда здания пивзавода никто не купил.
Officelife.media
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