+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Беларусь и РФ нашли временный вариант поставок нефти на период переговоров

Беларусь и Россия нашли временное решение вопроса поставок нефти на период ведения переговоров.

Оно предусматривает, что беларусские НПЗ получат разовые партии нефти от независимых поставщиков, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительственных кругах РФ.

По словам источника, такой вариант предложила беларусская сторона. Над ним ведется работа, финализации договоренностей можно ожидать в ближайшее время.


Источник добавил, что российские компании предлагали сохранить условия контракта 2019 года.

Сегодня стало известно, что российская нефть перестала поступать на беларусские НПЗ с 1 января, но транзит нефти продолжается. «Белнефтехим» временно приостановил экспорт нефтепродуктов из Беларуси. В концерне заверили, что дефицита топлива на внутреннем рынке не будет.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...
Ольга Карач
ПОКОЛЕНИЕ ZА РЕШЁТКОЙ
Игорь Масловский
Итоги 2018-2019
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru