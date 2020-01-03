Беларусь и РФ нашли временный вариант поставок нефти на период переговоров
Беларусь и Россия нашли временное решение вопроса поставок нефти на период ведения переговоров.
Оно предусматривает, что беларусские НПЗ получат разовые партии нефти от независимых поставщиков, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительственных кругах РФ.
По словам источника, такой вариант предложила беларусская сторона. Над ним ведется работа, финализации договоренностей можно ожидать в ближайшее время.
Источник добавил, что российские компании предлагали сохранить условия контракта 2019 года.
Сегодня стало известно, что российская нефть перестала поступать на беларусские НПЗ с 1 января, но транзит нефти продолжается. «Белнефтехим» временно приостановил экспорт нефтепродуктов из Беларуси. В концерне заверили, что дефицита топлива на внутреннем рынке не будет.
21:37 03/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.