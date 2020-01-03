«Савушкин продукт» купил еще и Барановичский молочный комбинат
Брестская компания «Савушкин продукт» Александра Мошенского выкупила у государства 50,6% акций Барановичского молочного комбината за 48,3 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте Госкомитета по имуществу.
Как сообщили в комитете «Брестоблимущество», отчуждение произведено путем прямой продажи в соответствии с распоряжением президента Беларуси и по рыночной стоимости. Осенью 2018 года Мошенский по такой схеме выкупил Березовский сыродельный комбинат. Сделки проведены «в целях развития агропромышленного комплекса Брестской области», пишет TUT.BY
Сделка купли-продажи акций Барановичского молочного комбината уже закрыта. Средства в счет оплаты акций уже поступили в областной бюджет.
В соответствии с договором «Савушкин продукт» обязан в течение двух лет инвестировать не менее 10 млн рублей в Барановичский молочный комбинат для увеличения мощностей по производству сыров полутвердых до 30 тонн в сутки, не допустить снижения зарплаты и сокращения персонала комбината в городах Барановичи и Ганцевичи.
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В ноябре 2018 года «Савушкину продукту» отошел и Оршанский молочный комбинат.
Одна из основных тенденций в Беларуси — объединение мощностей молокоперерабатывающих компаний. К 2020 году планировалось сократить на четверть число самостоятельных субъектов, что позволит максимально эффективно использовать сырье, получить конкурентоспособную продукцию путем сокращения издержек.
20:34 03/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.