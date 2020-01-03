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В Пинске закрывают спичечную фабрику, которая работала с XIX века

На её площадях "Пинскдрев" собирается наладить производство корпусной мебели, информирует БЕЛТА.

В холдинговой компании говорят, что производство спичек стало нерентабельным — спрос на них снизился. Поэтому было принято решение о реструктуризации фабрики, о чем её 356 работников предупредили ещё в сентябре. Около 200 человек воспользовались предложением перехода с обучением на другие производства.

Спичечная фабрика ещё продолжает работать, в отделе заготовки шпона работает 21 человек. Когда её полностью остановят, пока неизвестно.
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