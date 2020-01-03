О нефтяной войне-2020. 10 советов белорусским властям

– Когда вместо ликвидации торговых барьеров звучит лязг нефтяных задвижек, когда вместо зеленого света на перемещение капитала мы видим газовый рубильник, когда вместо открытой, справедливой конкуренции для производителей обеих стран мы видим прицел энергетического рубильника, пора приступать к активной фазе защиты Отечества, – пишет Ярослав Романчук на своей странице в Фейсбук . – Прекращение поставок нефти – это не просто торговый конфликт. Это принуждение к кремлевской модели поглощения. Это попытка заставить Лукашенко слить Беларусь, отдать ее на откуп российским олигархическим/силовым группировкам.





Это часть силового сценария по восстановлению проекта «Историческая Россия». Это часть политического сценария России «Выборы президента России 2024 года». Наконец, это часть бизнес экспансии того 1% самых богатых жителей России, которые владеют половиной всего богатства своей страны.





Сейчас не время указывать на ошибки и просчеты белорусских властей, на интеграционное очковтирательство и номенклатурное высокомерие. Нужно срочно принимать адекватные сложившейся ситуации меры быстрого, эффективного реагирования на острую фазу давно тлевшего конфликта.





Эксперт приводит комплекс экстренных мер для властей по нейтрализации угроз, связанных с прекращением поставок нефти Россией.





1) отозвать посла Беларуси в России Василия Семашко в Минск.





2) Вручить послу России в Беларуси Дмитрию Мезенцеву ноту протеста.





3) Приостановить/заморозить участие Беларуси в интеграционных проектах «Союзное государство», «СНГ», «ЕАЭС» и ОДКБ.





4) Отозвать нашего представителя в ЕАЭС – Михаила Мясниковича в Минск для проведения консультаций.





5) Назначить руководителями НПЗ, Белнефтехима профессионалов, можно даже иностранцев, которые обязаны обеспечить коммерчески сбалансированную работу национальной нефтяной системы.









6) либерализовать рынок топливных ресурсов, отменить лицензирование, квотирование импорта нефтепродуктов, либерализовать процедуры открытия АЗС, отменить ценовое регулирование на бензин и дизельное топливо.





7) Пересмотреть статус нефтяных труб, проходящих по территории Беларуси, обеспечить техническую возможность поставок нефти из Польши в реверсном режиме.





8) Заморозить проект «БелАЭС».





9) Подвергнуть глубокой ревизии бюджет Беларуси на 2020 год, прекратить требовать компенсацию за налоговый маневр, прекратить требовать особых, «интеграционных» цен на газ, нефть и нефтепродукты; выстраивать партнерские отношения с Россией в режиме двусторонних договоров на основе международных цен и правил.





Сконцентрировать ресурсы бюджета на адресной, денежной поддержке реально нуждающимся, а также на резком повышении качества институтов обеспечения безопасности граждан и страны.





10) Обратиться с иском в международный арбитраж для получения правовой оценки действий России по поставкам нефти в Беларусь.





– Пожелаем всем нам скорейшего разрешения нефтяного конфликта. VIP-распорядители чужого обеих стран вздыбили отношения между народами, поставили нас на грань опасной геополитической аннексии, – считает Ярослав Романчук. – Без активного вмешательства бизнеса, гражданского общества и обыкновенных людей, которые дали бы по рукам властным политикам и заставили их сесть за стол переговоров, не обойтись.





Проблема в том, что и в Беларуси, и в России власти накинули намордник на бизнес и общество. Вот и остались один на один – всем нам на беду.