Радио Свабода (перевод: Белорусский партизан) вспоминает историю нефтегазовых конфликтов между Минском и Москвой.



Какова ситуация сейчас





- 1 января Россия прекратила поставки нефти в Беларусь, но российская нефть продолжает поступать транзитом через Беларусь в Европу.





- Беларусь и Россия до сих пор не договорились о поставках нефти в 2020 году, хотя Лукашенко и Путин вели переговоры 30 и 31 декабря.





- 31 декабря Лукашенко после телефонного разговора с Путиным поручил завозить нефть из портов Балтии и задействовать альтернативные поставки по магистральному нефтепроводу «Дружба».





- Минск и Москва не согласовали компенсацию за российский налоговый маневр. В белорусский бюджет-2020 заложены убытки в размере 951 млн рублей.





- Россия до сих пор не компенсировала Беларуси потери за поставки грязной нефти в апреле 2019.









2019 год. Грязная нефть из России





11 апреля Александр Лукашенко пригрозил закрыть на ремонт южную ветвь нефтепровода «Дружба» (оператор - ОАО «Гомельтранснефть Дружба»), по которому российская нефть идет в Европу. Так он отреагировал на ограничения, которые Россия ввела на импорт продовольствия из Беларуси.





19 апреля государственный концерн «Белнефтехим» заявил о существенном ухудшении качества российской нефти, поступающей транзитом на участок магистрального нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба».





21 апреля Беларусь приостановила экспорт российских нефтепродуктов. Российская сторона признала, что поставила некачественную нефть. По утверждениям белорусской стороны, она повредила оборудование на Мозырском НПЗ, а общие потери могли составить сотни миллионов долларов.





Минэнерго России признало факт загрязнения российской нефти токсическим веществом дихлорэтаном.





Чистая нефть стала поступать на границу Беларуси по нефтепроводу «Дружба» 2 мая. Украина возобновила транзит нефти в Европу 11 мая.





В июле в Вильнюсе задержали российского предпринимателя, бывшего гендиректора «Самаратранснефть-терминал» Романа Ружечку, объявленного в международный розыск как обвиняемого в деле о загрязнении нефтепровода «Дружба». Позже стало известно, что он попросил политическое убежище в Литве.





Россия до сих пор не компенсировала Беларуси потери за поставки грязной нефти. 26 декабря 2019 президент компании «Транснефть» Николай Токарев заявил, что они ожидают от Беларуси официальных претензий по компенсации ущерба.









2018 год. «Налоговый маневр» и потери для Беларуси





Россия решает провести реформу нефтяной отрасли и постепенно снизить объем пошлины, которым облагаются компании - экспортеры нефти. При этом будет расти налог на добычу полезных ископаемых, к которым относится и нефть.





Соответственно, ее цена вырастет как для российского потребителя, так и для Беларуси.





По оценкам экономистов, Беларусь от так называемого российского налогового маневра будет ежегодно терять значительную часть своих бюджетных доходов.





Что важно знать о российском налоговом маневре





Нефтяной налоговый маневр в России - постепенная замена взыскания экспортной пошлины налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Экспортная пошлина будет уменьшаться одновременно с увеличением НДПИ.





Россия начала реализацию налогового маневра с 2019 года.





До конца 2018 года экспорт сырой нефти в России облагался экспортной пошлиной в размере 30% от цены. Пошлина не взималась с поставок на внутрироссийский рынок и в пределах квоты в Беларусь.





В 2017-2018 годах квота на поставки беспошлинной российской нефти для Беларуси составляла 24 млн тонн (18 млн тонн перерабатывали беларуския НПЗ, 6 млн тонн шли на реэкспорт).





Беларусь имела право облагать экспортной пошлиной свои нефтепродукты, произведенные из российской беспошлинной нефти, которые продавала в третьи страны. Белорусская пошлина шла в белорусский бюджет.





Потери и компенсация

В декабре 2018 г. в администрации Лукашенко утверждали, что за 3 последних года Беларусь недополучила $3,6 млрд, а за последующие 4 года недополучит $11 млрд при наихудшем развитии событий.





По подсчетам рейтингового агентства Fitch, прямые потери белорусской экономики составят $10,6 млрд в течение 2019-2024 гг.





Директор исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик подсчитал, что потери для бюджета Беларуси в 2019 году составили $272,3 млн.





В октябре 2018 Россия обещала перечислить в бюджет Беларуси около $405 млн в качестве оплаты экспортной пошлины за нефть. Позже в компенсации отказали.





18 декабря 2019 российский портал РБК сообщил со ссылкой на свои источники, что Россия компенсирует Беларуси потери от маневра через обратный акциз для белорусских НПЗ. Сумму субсидий оценили в $1,5 млрд. Официального подтверждения этой информации не было.









2017 год. Россия меняет схему поставок нефти





Россия вводит сложную схему субсидирования поставок нефти.



