Экономист о прекращении поставок нефти: Это шантаж

«Прекращение поставок нефти – это, безусловно, шантаж. Это использование энергетического оружия против независимой страны. С точки зрения сохранения той системы, которая у нас в Беларуси есть, это опасность, которая может иметь последствия не только для падения экономики, но и в росте социального напряжения, бюджетной несбалансированности и т.д», – отметил Романчук в комментарии belsat.eu





«Я думаю, что этот конфликт должен закончиться в течение ближайшей недели. Если в течение недели он не закончится, то это будет иметь очень далекоидущие последствия. Я думаю, что в этом случае белорусская сторона должна поставить ребром вопрос о выходе из "союзного государства" и других интеграционных проектах в связи с поведением России», – добавляет эксперт.





Романчук надеется, что прекращение поставок российской нефти должно «образумить и отрезвить белорусское правительство» и приведет к тому, что Беларусь наконец начнет избавляться от российской энергетической зависимости.









«С точки зрения стратегии развития это будет означать выталкивание Беларуси в мировую экономику. Это заставит Беларусь работать по мировым правилам», – полагает экономист.





Напомним, Россия с 1 января 2020 года прекратила подачу нефти для НПЗ Беларуси из-за того, что Москва и Минск не заключили новые контракты. Белорусские НПЗ продолжают работать, но загрузка производственных мощностей снижена до технологического минимума.