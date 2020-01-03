Беларусь прекратила экспорт нефтепродуктов

О решении Совмина сообщает телеграм-канал HARBACEVIČ









Действует постановление "до особого распоряжения".





Источники канала сообщают, что промышленность начали готовить и к кризисным сценариям с газом - цена поставок, напомним, согласована лишь на два месяца.





Это означает, что руководству предприятий/ТЭЦ довели потребность быть готовыми к переходу на резервное топливо - мазут.





Цены на него иногда такие, что 1ГКал тепла выходит дешевле, чем на природном газе. Во времена прежних газовых споров такая практика была частой.





Правда, промышленники не любят работать на мазуте - сильно засоряется котел, его нужно чистить, а сам мазут готовить и специально хранить (подогревать бочки паром).













Белорусские НПЗ продолжают работу на накопленных в конце декабря остатках сырья, но в режиме, минимально необходимом, чтобы не останавливать производство.





Сообщается, что запасов нефти хватит примерно до середины января. Однако, видимо, у белорусских властей нет уверенности, что за это время удастся договориться с Россией.





А на заключение новых договоров и организацию альтернативных поставок нужно еще больше времени.