Белорусы массово хотят стать акционерами Беларусбанка

Все они объявили, что хотят купить небольшие пакеты (доли процента) — по цене 18 копеек за акцию. Номинал одной акции — 10 копеек, то есть переплата составит 80%.





По данным Республиканского центрального депозитария ценных бумаг, сейчас есть три неаннулированные эмиссии акций крупнейшего в стране банка: более 26 млрд простых, два выпуска примерно по 1,9 млн привилегированных.





В целом у Беларусбанка около 26,7 млрд акций. Напомним, что более 99% находятся в руках государства.