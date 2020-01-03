"Белоруснефть" успокаивает: дефицита топлива не будет
Крупнейший белорусский оператор АЗС, государственное ПО "Белоруснефть" заявляет, что дефицита автотоплива в стране не ожидается на фоне приостановления поставок нефти из России с 1 января 2020 года.
"Дефицита топлива не ожидается. Все заправочные станции сети ПО "Белоруснефть" работают в штатном режиме", - сообщил агентству "Интерфакс-Запад" заместитель генерального директора "Белоруснефти" по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции Сергей Каморников.
По его словам, "поступление всех видов нефтепродуктов на нефтебазы "Белоруснефти" с белорусских НПЗ осуществляются ежедневно". "Кроме того, в компании созданы достаточные запасы всех видов топлива, которых хватит минимум на 10 дней", - подчеркнул Каморников.
Как сообщалось, в пятницу концерн "Белнефтехим" сообщил о прекращении поставок нефти от российских нефтяных компаний с 1 января в условиях отсутствия контрактов.
"Поставки нефти из России остановились, сейчас идет активная работа по заключению контрактов на январь", - сказал "Интерфаксу" представитель пресс-службы концерна.
В концерне также отмечают, что белорусские НПЗ продолжают работу на накопленных в декабре остатках сырья.
"Нефтеперерабатывающие заводы работают на загрузке, которая снижена до минимального технологического уровня", - сказал представитель "Белнефтехима".
По его словам, в концерне также ведется "активная работа по организации альтернативных России поставок нефти, по всем направлениям".
Ранее белорусские НПЗ - ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Витебская область) и Мозырский НПЗ (Гомельская область) констатировали отсутствие контрактов с российскими НК на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Как сообщалось, Беларусь накануне Нового года не смогла договориться с российскими НК об условиях поставки нефти с 1 января.
Сеть АЗС "Белоруснефти" насчитывает более 570 объектов. Компания реализует масштабную программу по модернизации АЗС в мультикомплексы с широким спектром услуг.
14:17 03/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.