Естественно, было много поздравлений.





«Белорусский партизан» поинтересовался, как чувствует себя Станислав Богданкевич после торжеств и какие экономические прогнозы делает на 2020 год.





- Да чувствую себя неплохо, а вот младший сын заболел – температура 39, полночи не спал, - рассказывает Станислав Антонович. – Вирус, видимо, какой-то. Но справимся!





Хотя и меня к концу 2019 года прижало – я почти целый месяц чувствовал себя плохо, то ли грипп, то ли вирус, но без температуры. Кашель до сих пор остался… Хотя доктор меня слушал, вроде бы в легких чисто…





Хвастаться особенно нечем, но пока жив, относительно здоров и, слава Богу! Друзья моего поколения звонили, поздравляли, так я им на вопрос: «Как дела?» отвечал: «Отлично! Но будет лучше!»





Звонков по случаю дня рождения было много, спасибо всем, кто не забыл.

Новый год отпраздновали в узком семейном кругу – я с женой и ее брат. А гости к нам уже 1 января пришли.









- На ваш день рождения?





- Да. Явились все племянники с детьми. Их у меня много! Это традиция такая семейная. Двое правнуков было – Степан и Ульяна, внучка моя, брата покойного дочки со своими мужьями и детьми. В общем, как всегда гостей полный дом, было весело!





Сын Антон с коньяком хорошим приехал. Шампанского тоже много было, и я удивляюсь, что все выпили. А я вот не очень люблю этот напиток. Немного коньяка выпил.





В общем, все хорошо!





Правда, каким будет этот год - не знаю. Опасаюсь делать прогнозы. И в личном плане, и для страны – наверное, все-таки ждет стагнация.





- 83 года – это такой мудрый возраст…





- Это уже много!





Я до 70 лет вообще чувствовал себя как молодой! Нигде ничего не скрипело. А вот в 2019 году начал уже сдавать, тяжеловатый год был…





Но пока еще жду, когда дадут команду в лучший мир идти. Этот мир хороший, а тот, наверное, еще лучше.





- Но вы не торопитесь, пожалуйста, еще в лучший мир.





- Я и не собираюсь. Но если команда будет, что ж поделаешь уже?





- Станислав Антонович, а какие у вас прогнозы на этот год? На носу президентские выборы, явно будет много красивых обещаний на ближайшие пять лет. Но уже подорожало электричество, газ, горячая вода… И лучше явно не станет.





- Меня как денежника беспокоит только один вопрос. У нас зарплата вроде бы выросла на пять процентов, а производительность – всего на один. Заплата опережает производительность труда, и это создает реальную угрозу повышения инфляции.





Не исключен обвал валютного курса. Но это еще и связано с нашими долгами. Спрос на валюту вырастет, чтобы погашать долги, а если нам не дадут новых кредитов, будет очень трудно.





Но, надеюсь, кредиты будут. Не Россия, так Китай, Международный валютный фонд.

Полагаю, стагнация продолжится. Но обвала в экономике не ожидаю. Но я не думаю, что будут какие-то резкие скачки.









- Как думаете, премьер-министра поменяют? Лукашенко в прошлом году высказывал критику в его адрес…





- Я предполагал, что могут поменять. Но, думаю, сегодня его в принципе не на кого менять. Сергей Румас в целом неплохой премьер-министр. И если бы у него было больше свободы, больше полномочий, думаю, он не стеснялся бы делать все так, как нужно.