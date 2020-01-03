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В «Транснефти» объяснили отсутствие поставок нефти в Беларусь

Это связано с тем, что российские нефтяные компании не подали заявки на прокачку сырья.

Как пояснил ТАСС официальный представитель «Транснефти» Игорь Дёмин, с 1 января соответствующих заявок не поступало. «При этом транзит через Беларусь идёт в полном объёме», — сказал он.

По данным источника ТАСС, близкого к белорусским НПЗ, в республике есть примерно полмиллиона тонн нефти. Этих запасов может хватить на работу в течение 20 дней.

В конце декабря Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году Беларусь купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, по ценам не выше прошлогодних.

Однако контракты на поставки к 1 января так и не были заключены. Лукашенко обсуждал этот вопрос в телефонных беседах с Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой Минэнерго Александром Новаком. Кроме того, он поручил обеспечить поставки нефти из портов Балтии и по нефтепроводу «Дружба».
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