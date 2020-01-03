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"Гранит" в новый год вошёл с рекордами

В 2019 году РУПП «Гранит» выпустил более 23 млн. тонн нерудных строительных материалов. Из них – немного больше 15,6 млн. тонн щебня. На экспорт продали 6,1 млн. тонн НСМ на сумму 50 млн. долларов.


Это максимальные показатели за 44 года работы предприятия.

Объём вывезенных вскрышных пород составил 4,7 млн. тонн. Такие же данные были и в 2011 году. 

Объём инвестиций составил 59,9 млн. рублей.  Из них 48,4 млн. - на оборудование, 10,8 млн. - на строительно-монтажные работы.


Об этом рассказал в новогоднем обращении к работникам «Гранита» генеральный директор предприятия Эдуард Гаврилкович.

"Из 6 доведённых показателей мы не выполнили один – снижение уровня затрат на производство", - подчеркнул он.
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