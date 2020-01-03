Минус четыре тысячи за месяц: занятость в экономике снова снизилась
После подъема в октябре, в ноябре текущего года, численность людей, занятых в белорусской экономике, сократилась на 3,9 тыс. и составила 4 334,8 тыс. человек.
Это снижение объясняется уменьшением занятости в организациях, без учета микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности, на 6 668 человек по сравнению с октябрем. В ноябре прошлого года занятость снизилась практически на такую же величину: на 6 744 человека.
Сокращение в ноябре объясняется, во многом, сезонными факторами. В сельском, лесном и рыбном хозяйстве за месяц численность работников уменьшилось на 3 369 человек. А в строительстве занятость снизилась на 2 056 человек.
Впрочем, в Беларуси есть отрасли, в которых численность работников сокращается практически без перерывов.
В частности, в обрабатывающей промышленности в ноябре занятость упала на 3 126 человек.
Продолжаются сокращения в финансовой и страховой сфере. В ноябре там было принято на работу 731 человек, а уволено — 974 человека. То есть занятость снизилась на 243 человека. Примерно так же обстояли дела и в ноябре прошлого года, когда численность финансистов Беларуси уменьшилась на 331 человека.
В то же время, в некоторых отраслях белорусской экономики в ноябре занятость увеличилась.
В наибольшей степени это произошло в образовании, где стало работать на 840 человек больше, чем в октябре. Это тоже сезонное явление, в ноябре прошлого года наблюдался примерно такой же прирост.
На втором месте по темпам увеличения занятости оказалось творчество, спорт, развлечения и отдых, где занятость выросла в ноябре текущего года на 716 человек.
Это намного больше прироста за ноябрь прошлого года, когда он составлял 331 человека. По-видимому, сказывается увеличение доходов жителей Беларуси за год, что позволяет им направлять на отдых больше средств.
Однако темпы роста занятости в сфере информации и связи, к которой относится программирование, по сравнению с прошлым годом снизились.
В ноябре текущего года занятость в данной сфере увеличилась на 97 человек, в то время как в ноябре прошлого года — на 250 человек. Это кажется несколько странным на фоне достижений Парка высоких технологий.
Источник: select.by
11:30 03/01/2020
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